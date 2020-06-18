В Одеській області СБУ викрила посадовців Міністерства оборони, які привласнили бюджетні кошти, призначені на будівництво військових містечок.

Під час огляду двох казарм правоохоронці виявили факти невиконання робіт на суму понад 11 млн грн.

Наразі відомо, що чиновники під час виконання підрядних будівельних робіт підписували акти за фактично невиконані послуги із будівництва казарм поліпшеного планування у селищі Чорноморське.

Попри це, вони перераховували бізнесменам бюджетні кошти, частину з яких привласнювали.

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Привласнили 11 млн грн: посадовці Міноборони розікрали кошти для будівництва казарм / 3 фотографии

Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили докази, зокрема документацію, яка підтверджує оборудку з бюджетними коштами.

Наразі організатору корупційної схеми, директору будівельної компанії, а також двом керівникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління оголошено про підозри.

Їм інкримінують вчинення злочинів у складі організованої групи, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та ч. 2 ст. 366 – службове підроблення.

Схожа ситуація нещодавно трапилась у шести регіонах України. Зокрема, у Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях чиновники крали гроші на будівництво амбулаторій.

Щоб привласнити кошти, до офіційних документів щодо кількості залучених спеціалістів, кількості та якості будівельних матеріалів вносили недостовірні дані.