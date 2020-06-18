Вакарчук залишився депутатом - Рада провалила голосування

Народні депутати України не підтримали складання повноважень члена фракції Голос Святослава Вакарчука.

За припинення повноважень Вакарчука проголосували 175 народних обранців з 226 необхідних.

Читайте: Вакарчук склав повноваження депутата: чи виграє від цього Голос

11 червня народний депутат від фракції Голос Святослав Вакарчук складав мандат. Він заявив, що не збирається припиняти свою політичну діяльність та роботу у партії Голос.

Політик зазначив, що його головна місія виконана – він привів партію до Ради. Тепер справа за молодими людьми, які мають стати лідерами майбутнього.

На позачергових парламентських виборах у 2019 році політсила набрала 5,82% голосів та отримала 17 депутатських місць за партійними списками.