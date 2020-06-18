Гражданам Украины, у которых заканчивается срок действия паспорта и вида на жительство, позволили находиться на территории Латвии до 10 августа.

Такие документы будут использоваться в течение действия режима чрезвычайной ситуации в стране и будут действительны около двух месяцев после отмены ЧС.

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Об этом сообщило посольство Украины в Латвийской Республике.

— Документы, в частности, удостоверяющие личность, вида на жительство, выданных Латвийской Республикой, будут использоваться как таковые, что удостоверяют личность, в течение действия режима чрезвычайной ситуации в ЛР, а также будут действительными в течение двух месяцев после прекращения действия режима чрезвычайной ситуации в ЛР. То есть срок пребывания в Латвии по указанным выше документам будет действителен до 10 августа 2020 года, — говорится в сообщении посольства.

Также отмечается, если документы, которые были выданы не Латвией, а другой страной-членом ЕС или Швейцарией, будут действовать в течение срока НС в Латвийской Республике и в течение 30 дней после ее отмены, то есть до 10 июля 2020 года.

Кроме того, иностранцы могут продолжать жительство в Латвии без получения нового разрешения (визы) до двух месяцев, с 10 июня до 10 августа, сохраняя право на трудоустройство.

Такие правила действуют для тех украинцев, у которых срок действия документов закончился именно во время введения карантина, то есть до 9 июня 2020 года.

Работа посольств

Посольство Украины в США восстанавливает прием граждан по консульским вопросам с 9 июня. По предварительной записи можно будет попасть на консультацию. Она будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства.

Также известно, что до конца 2020 года в Украине откроется посольство Ирландии.

Источник: Посольство Украины в Латвийской Республике