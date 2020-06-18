Громадянам України, у яких закінчується термін дії паспорту та посвідки на проживання, дозволили перебувати на території Латвії до 10 серпня.

Такі документи використовуватимуться впродовж дії режиму надзвичайної ситуації у країні та будуть дійсні близько двох місяців після скасування НС.

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Про це повідомило посольство України у Латвійській Республіці.

– Документи, зокрема, що посвідчують особу, посвідки на проживання, видані Латвійською Республікою, використовуватимуться як такі, що посвідчують особу, протягом дії режиму надзвичайної ситуації в ЛР, а також будуть дійсними упродовж двох місяців після припинення дії режиму надзвичайної ситуації в ЛР. Тобто термін перебування в Латвії за зазначеними вище документам буде дійсний до 10 серпня 2020 року, – йдеться у повідомленні посольства.

Також зазначається, якщо документи були видані не Латвією, а іншою країною-членом ЄС чи Швейцарією, вони діятимуть впродовж терміну НС у Латвійській Республіці та впродовж 30 днів після її скасування, тобто до 10 липня 2020 року.

Окрім того, іноземці можуть продовжувати проживання у Латвії без отримання нового дозволу (візи) до двох місяців, з 10 червня до 10 серпня, зберігаючи право на працевлаштування.

Такі правила діють для тих українців, у яких термін дії документів закінчився саме під час введення карантину, тобто до 9 червня 2020 року.

Робота посольств

Посольство України в США відновлює прийом громадян з консульських питань з 9 червня. За попереднім записом можна буде потрапити на консультацію. Вона проводитиметься щодо паспортних, нотаріальних питань, а також з питань громадянства.

Також відомо, що до кінця 2020 року в Україні відкриється посольство Ірландії.

Джерело: Посольство України у Латвійській Республіці