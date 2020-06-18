Венедиктова назвала количество производств против Порошенко

Государственное бюро расследований открыло 20 производств против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге.

— Среди них дело о получении Томоса, — говорит Венедиктова.

Она не помнит какой именно суд вынес это постановление.

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На прошлой неделе против Порошенко ГБР закрыло три производства:

о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции;

вмешательстве в деятельность Окружного админсуда Киева;

назначения членов Высшего совета правосудия.

В Украине никто не будет открывать дело для того, чтобы осуществлять политическое давление, додала она.

Суд над Порошенко

Печерский районный суд Киева не смог выбрать Петру Порошенко меру пресечения по уголовному делу по назначению в Службу внешней разведки Сергея Семочко.

Порошенко якобы на посту президента в 2018 году повлиял на тогдашнего главу СВР Егора Божко, чтобы тот назначил себе нужного заместителя.

Прокуроры просили взять екс-президента под стражу с правом внесения залога. Судьи перенесли заседание на 1 июля.