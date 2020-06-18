Державне бюро розслідувань відкрило 20 проваджень проти п’ятого президента України Петра Порошенка.
Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на брифінгу.
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Минулого тижня проти Порошенка ДБР закрило три провадження:
- про призначення прем’єр-міністра за відсутності коаліції;
- втручання в діяльність Окружного адмінсуду Києва;
- призначення членів Вищої ради правосуддя.
В Україні ніхто не відкриватиме справу для того, щоб здійснювати політичний тиск, додала вона.
Суд над Порошенком
Печерський районний суд Києва не зміг обрати Петру Порошенку запобіжний захід у кримінальній справі щодо призначення у Службу зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Порошенко нібито на посаді президента у 2018 році вплинув на тодішнього голову СЗР Єгора Божка, щоб той призначив собі потрібного заступника.
Прокурори просили взяти екс-резидента під варту з правом внесення застави. Судді перенесли засідання на 1 липня.