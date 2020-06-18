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Факты / Украина / Политика

Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко до 1 июля

Печерский районный суд Киева отложил избрание меры пресечения народному депутату Украины и пятому президенту Петру Порошенко до 1 июля.

Меру пресечения Петру Порошенко должны были избирать по делу о назначении на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом, в 2018 году склонил главу Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий.

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Государственное бюро расследований вручило подозрение Петру Порошенко 10 июня. Это произошло тогда, когда народный депутат пришел на допрос в бюро.

Тогда же прокуроры сообщили ему о подозрении по поручению генерального прокурора. Однако Петр Порошенко отказался его получать, объяснив, что такие действия не соответствуют закону и процедуре.

18 июня Печерский районный суд Киева должен был избрать Петру Порошенко меру пресечения. Прокуроры просили взять нардепа под стражу с правом внесения залога.

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