Екс-міністру Омеляну повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Підозрюють його у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Слідство встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%.

Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

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Міністерство фінансів тоді виступало проти зменшення усіх портових зборів. Відомство інформувало Омеляна про це.

Слідство кваліфікувало дії посадовця за статтею Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Реакція Омеляна на підозру

Володимир Омелян отримав підозру під час допиту у НАБУ. Туди сам прийшов в якості свідка.

– Зниження тарифу здійснювалося для збільшення вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 рр ріст більше, аніж на 20%, і росте досі, незважаючи на кризу, – заявив Омелян.

Обшук в будинку Омеляна

12 червня до будинку Володимира Омеляна прийшло з обшуком Державне бюро розслідувань. Співробітники бюро мали рішення суду щодо колишніх власників будинку, де нині мешкає екс-чиновник.

Будинок раніше належав Світлані Бобовій, дружині колишнього народного депутата від Партії регіонів Геннадія Бобова. Його підозрюють у викраденні і вбивстві журналіста Василя Сергієнка у 2014 році та спроби знищення майна фермерів Приходьків у 2015 році.

Слідчі вважають, що у будинку можуть бути докази злочинів.

Джерело: НАБУ, Володимир Омелян