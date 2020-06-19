Верховная Рада назначила министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

За постановление №3586 проголосовали 264 депутата на заседании 19 июня.

Роман Абрамовский сразу принес присягу министра.

Представление на его назначение подал премьер-министр Денис Шмыгаль. Абрамовского рекомендовал комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Чиновник в 2015 году занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 был назначен заместителем главы Минекоенерго.

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Абрамовский является выходцем из бизнес-среды. По 2012 год был топ-менеджером в строительной компании ОАО Укрстальконструкция.

Также был первым заместителем председателя правления киевского завода Металлист.

В декларации министра за 2019 год — 1 101 070 грн доходов. В частности:

заработная плата 374 399 грн;

банковские проценты — 100 тыс. грн;

наследство — 624 971 грн;

подарки не в денежной форме — 1700 грн;

101 298 грн и $1 382 и €796 091 на банковских счетах и $300 522 наличными.

Восстановление Минэкологии

27 мая Кабмин переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

14 мая Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования решил разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два самостоятельных ведомства — Минэнерго и Минэкологии.

Отделение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов от Минекоенерго продолжалось около месяца.