Верховная Рада назначила министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
За постановление №3586 проголосовали 264 депутата на заседании 19 июня.
Роман Абрамовский сразу принес присягу министра.
Представление на его назначение подал премьер-министр Денис Шмыгаль. Абрамовского рекомендовал комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
Чиновник в 2015 году занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 был назначен заместителем главы Минекоенерго.
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Абрамовский является выходцем из бизнес-среды. По 2012 год был топ-менеджером в строительной компании ОАО Укрстальконструкция.
Также был первым заместителем председателя правления киевского завода Металлист.
В декларации министра за 2019 год — 1 101 070 грн доходов. В частности:
- заработная плата 374 399 грн;
- банковские проценты — 100 тыс. грн;
- наследство — 624 971 грн;
- подарки не в денежной форме — 1700 грн;
- 101 298 грн и $1 382 и €796 091 на банковских счетах и $300 522 наличными.
Восстановление Минэкологии
27 мая Кабмин переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
14 мая Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования решил разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два самостоятельных ведомства — Минэнерго и Минэкологии.
Отделение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов от Минекоенерго продолжалось около месяца.