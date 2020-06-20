Российские наемники на Донбассе использовали для обстрелов неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Две неразорвавшиеся ракеты обнаружили возле жилых домов и позиций сил ВСУ в окрестностях Павлополя в Донецкой области.

Место, где нашли неуправляемые ракеты, говорит о том, что боевики стреляли непосредственно в направлении населенного пункта, подвергая опасности мирных граждан.

— Ракеты не сработали, ударившись о землю, боевые головки отломались, — рассказали военные, которые занимались уничтожением ракет.

Читайте: Кремль назвал ситуацию вокруг Донбасса потенциально очень опасной











Боевики в Донбассе использовали неуправляемые авиационные ракеты / 3 фотографии

Что произошло на Донбассе 20 июня

За день субботы боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных. При этом враг применял запрещенное оружие.

Наемники вели огонь вблизи Хутора Вольного, Новоалександровки, Троицкого, Попасной, Железного, Павлополя и Авдеевки.

Вследствие обстрелов на Донбассе трое украинских героев получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения.