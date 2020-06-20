Російські найманці на Донбасі використали для обстрілів некеровані авіаційні ракети С-8.

Дві ракети, які не розірвалися, виявили біля житлових будинків і позицій сил ЗСУ в околицях Павлополя на Донеччині.

Місце, де знайшли некеровані ракети, говорить про те, що бойовики стріляли безпосередньо в напрямку населеного пункту, наражаючи на небезпеку мирних громадян.

– Ракети не спрацювали, вдарившись об землю, бойові головки відламалися, – розповіли військові, які займалися знищенням ракет.

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Бойовики на Донбасі використали некеровані авіаційні ракети / 3 фотографии

Що сталося на Донбасі 20 червня

За день суботи бойовики 20 разів відкривали вогонь у бік позицій українських військових. Водночас ворог застосовував заборонену зброю.

Найманці вели вогонь поблизу Хутора Вільного, Новоолександрівки, Троїцького, Попасної, Залізного, Павлополя та Авдіївки.

Внаслідок обстрілів на Донбасі троє українських героїв отримали поранення. Їх оперативно доставили до лікувальних установ.