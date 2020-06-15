З 15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення.
Українці зможуть полетіти за кордон з аеропорту Бориспіль і поки лише з терміналу D.
І хоча попит на ці рейси незначний, деякі країни готові приймати українських туристів.
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В які країни можна полетіти з 15 червня:
– Албанія – без тестів на коронавірус;
– Велика Британія – карантин 14 днів;
– Туреччина – тест на коронавірус після прибуття;
– США – без тестів на коронавірус.
З 27 червня кордони для України відкриє Туніс. Тут необхідно буде здати тест після прибуття в країну.
Також буде розглянута можливість відкриття кордонів з Кіпром, Чорногорією, Грузією і Грецією з 1 липня.
11 і 12 березня Україна скасувала всі авіарейси в Італію через пандемію коронавірусу. Також було обмежено авіасполучення з Німеччиною і Францією.
17 березня Україна закрила міжнародне авіасполучення.
Протягом трьох місяців українці поверталися в країну чартерними рейсами і проходили 14-денну самоізоляцію або обсервацію.