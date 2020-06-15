З 15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення.

Українці зможуть полетіти за кордон з аеропорту Бориспіль і поки лише з терміналу D.

І хоча попит на ці рейси незначний, деякі країни готові приймати українських туристів.

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В які країни можна полетіти з 15 червня:

– Албанія – без тестів на коронавірус;

– Велика Британія – карантин 14 днів;

– Туреччина – тест на коронавірус після прибуття;

– США – без тестів на коронавірус.

З 27 червня кордони для України відкриє Туніс. Тут необхідно буде здати тест після прибуття в країну.

Також буде розглянута можливість відкриття кордонів з Кіпром, Чорногорією, Грузією і Грецією з 1 липня.

11 і 12 березня Україна скасувала всі авіарейси в Італію через пандемію коронавірусу. Також було обмежено авіасполучення з Німеччиною і Францією.

17 березня Україна закрила міжнародне авіасполучення.

Протягом трьох місяців українці поверталися в країну чартерними рейсами і проходили 14-денну самоізоляцію або обсервацію.