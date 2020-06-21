Ryanair відновив польоти в Україну

Авіаперевізники Ryanair і Swiss 21 червня відновили регулярні польоти до Києва після тривалої перерви, виконавши рейси в аеропорт Бориспіль.

Ryanair перевіз перших пасажирів з Барселони.

– Сьогодні, вперше після послаблення карантину, в аеропорт Бориспіль прилетів літак з Мадриду. Ввечері до Києва заплановано ще один рейс Ryanair з Барселони.

Мадрид, Барселона і Берлін — це наразі єдині напрямки в Київ, які є в розкладі лоукоста Ryanair на червень, — сказано у повідомленні.