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Факти / Україна / Суспільство

Ryanair відновив польоти в Україну

Авіаперевізники Ryanair і Swiss 21 червня відновили регулярні польоти до Києва після тривалої перерви, виконавши рейси в аеропорт Бориспіль.

Ryanair перевіз перших пасажирів з Барселони.

– Сьогодні, вперше після послаблення карантину, в аеропорт Бориспіль прилетів літак з Мадриду. Ввечері до Києва заплановано ще один рейс Ryanair з Барселони.

Мадрид, Барселона і Берлін — це наразі єдині напрямки в Київ, які є в розкладі лоукоста Ryanair на червень, — сказано у повідомленні.

Читайте: Ryanair запровадила нові правила перельотів через коронавірус

Авіакомпанія обіцяє відновити понад 20 маршрутів з України з 1 липня.

Наразі в Україні відновили міжнародне авіасполучення, проте полетіти за кордон можливо лише з аеропорту Бориспіль з терміналу D.

З 27 червня свої кордони для українців відкриє Туніс, проте кожному туристу доведеться здавати тест на коронавірус.

Також розглядається відновлення авіасполучення з Кіпром, Чорногорією, Грузією та Грецією.

Джерело: Ryanair

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