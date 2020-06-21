Ryanair відновив польоти в Україну

Авіаперевізники Ryanair і Swiss 21 червня відновили регулярні польоти до Києва після тривалої перерви, виконавши рейси в аеропорт Бориспіль.
Ryanair перевіз перших пасажирів з Барселони.
– Сьогодні, вперше після послаблення карантину, в аеропорт Бориспіль прилетів літак з Мадриду. Ввечері до Києва заплановано ще один рейс Ryanair з Барселони.
Мадрид, Барселона і Берлін — це наразі єдині напрямки в Київ, які є в розкладі лоукоста Ryanair на червень, — сказано у повідомленні.
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Авіакомпанія обіцяє відновити понад 20 маршрутів з України з 1 липня.
Наразі в Україні відновили міжнародне авіасполучення, проте полетіти за кордон можливо лише з аеропорту Бориспіль з терміналу D.
З 27 червня свої кордони для українців відкриє Туніс, проте кожному туристу доведеться здавати тест на коронавірус.
Також розглядається відновлення авіасполучення з Кіпром, Чорногорією, Грузією та Грецією.
Джерело: Ryanair