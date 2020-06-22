Государственный архив СБУ и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии.

Там опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию Саркофага после катастрофы.

Издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Кстати, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.

Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986 году, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство Саркофага.

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Глава УИНП Антон Дробович сказал, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о “маленьких” авариях, которые происходили на ЧАЭС ранее и были скрыты.

— Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки, — подчеркнул он.

Документы в книге опубликованы на языке оригинала в хронологической последовательности.

Скачать первую книгу можно здесь, а вторую — здесь.

До 34 годовщины с момента трагедии на ЧАЭС Факты ICTV подготовили документальный фильм о Чернобыльской катастрофе с эксклюзивными воспоминаниями и комментариями очевидцев и ликвидаторов.

Аварию на Чернобыльской атомной станции считают наиболее масштабной техногенной катастрофой человечества.

История Чернобыля – это не только экологическая катастрофа, это история ликвидаторов, которые положили свое здоровье, пытаясь уберечь мир от последствий, и история людей, которые вынуждены были покинуть свои дома на три дня, а в итоге никогда туда не вернулись.