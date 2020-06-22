Державний архів СБУ спільно з Українським інститутом національної пам’яті презентували другу книгу збірника Чорнобильське досьє КДБ. Від будівництва до аварії.

Там опубліковані документи, які охоплюють період від початку 1970-х і до листопада 1986 року, тобто до введення в експлуатацію Саркофагу після катастрофи.

Видання містить 229 документів, більшість з яких опубліковані вперше. Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року, однак вони були приховані.

Серед документів, які увійшли до нової книги, є повідомлення про аварії, що сталися в 1986 році, транскрипт телефонних перемовин на ЧАЕС в ніч 26 квітня, екземпляр першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування і будівництво Саркофагу.

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Глава УІНП Антон Дробович сказав, що за цими матеріалами можна краще зрозуміти трагедію: передумови катастрофи, рапорти і матеріали, які свідчать про “маленькі” аварії, які відбувалися на ЧАЕС раніше і були приховані.

– Це дозволить людству розширити доступ до правди про злочини тоталітарної системи і засвоїти правильні уроки, – підкреслив він.

Документи в книзі опубліковані мовою оригіналу у хронологічній послідовності.

Скачати першу книгу можна тут, а другу – тут.

До 34 річниці з моменту трагедії на ЧАЕС Факти ICTV підготували документальний фільм про Чорнобильську катастрофу з ексклюзивними спогадами і коментарями очевидців та ліквідаторів.

Аварію на Чорнобильській атомній станції вважають найбільш масштабною техногенною катастрофою людства.

Історія Чорнобиля – це не тільки екологічна трагедія, це історія ліквідаторів, які поклали своє здоров’я, намагаючись уберегти світ від наслідків катастрофи, та історія людей, які змушені були покинути свої домівки на три дні, а в підсумку ніколи туди не повернулись.