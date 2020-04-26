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Факты / Видео / Украина

Чернобыльская катастрофа: хроника событий и что происходит в Зоне отчуждения сейчас

Годовщина Чернобыльской трагедии. 26 апреля мы вспоминаем тех, кто не жалея собственных жизней, спасал страну и весь мир от ядерной катастрофы.

34 года назад взорвался реактор на Чернобыльской АЭС. Последствия катастрофы мы будем ощущать еще сотни лет. Это история, которая не должна повториться. Это преступное замалчивание власти, это самоотверженность спасателей, это трагедии местных жителей.

26 апреля Чернобыль снова в центре внимания. Более трех недель там горят леса. Уничтожена уникальная природа Зоны отчуждения. И снова украинским пожарным пришлось спасать эти края. Погибли животные, а другая часть бежала в Беларусь. Туроператоры уверены: восстанавливаться от пожара природа будет долго. Подробности в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как тушили пожар в Чернобыльской зоне.

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