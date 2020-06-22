Городские власти Киева готовы выделить 30 млн грн помощи для решения проблем пострадавших от взрыва дома на Позняках.

Об этом во время брифинга 22 июня заявил Виталий Кличко.

— Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн для решения жилищных проблем людей, в доме которых произошел взрыв, — отметил Виталий Кличко.

Читайте: Спасатели уточнили количество жертв взрыва на Позняках

По словам мэра, это лишь половина средств, такую же сумму помощи пострадавшим готов выплатить Кабмин.

Полуразрушенный дом придется демонтировать, добавил Кличко. Сейчас в нем установили укрепляющие балки.

56 людей, которые проживали в доме, уже переселили в интернаты, их обеспечили всем необходимым — питанием и медикаментами.

Взрыв в доме на Крушельницкой

21 июня в 10.00 на улице Соломии Крушельницкой в Киеве произошел взрыв, который разрушил многоэтажный дом.

Взрыв на Позняках повредил перекрытия с четвертого по восьмой этаж. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси.

Из дома спасатели эвакуировали 23 человека. В результате происшествия три человека погибли.