PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Киев выделит 30 млн грн пострадавшим от взрыва дома на Позняках – Кличко

Городские власти Киева готовы выделить 30 млн грн помощи для решения проблем пострадавших от взрыва дома на Позняках.

Об этом во время брифинга 22 июня заявил Виталий Кличко.

— Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн для решения жилищных проблем людей, в доме которых произошел взрыв, — отметил Виталий Кличко.

Читайте: Спасатели уточнили количество жертв взрыва на Позняках

По словам мэра, это лишь половина средств, такую же сумму помощи пострадавшим готов выплатить Кабмин.

Полуразрушенный дом придется демонтировать, добавил Кличко. Сейчас в нем установили укрепляющие балки.

56 людей, которые проживали в доме, уже переселили в интернаты, их обеспечили всем необходимым — питанием и медикаментами.

Взрыв в доме на Крушельницкой

21 июня в 10.00 на улице Соломии Крушельницкой в Киеве произошел взрыв, который разрушил многоэтажный дом.

Взрыв на Позняках повредил перекрытия с четвертого по восьмой этаж. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси.

Из дома спасатели эвакуировали 23 человека. В результате происшествия три человека погибли.

Источник: КГГА

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка