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Факты / Происшествия

Всю ночь разбирали завалы — последние новости из места взрыва на Позняках

По состоянию на утро 22 июня известно о пяти пострадавших в результате взрыва на Позняках.

Погибли три человека, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

Сейчас работают психологи, которые оказывают экстренную помощь эвакуированным жителям.

  • Взрыв на Позняках - последние новости из места
  • Взрыв на Позняках - последние новости из места
  • Взрыв на Позняках - последние новости из места
  • Взрыв на Позняках - последние новости из места
  • Взрыв на Позняках - последние новости из места
  • Взрыв на Позняках - последние новости из места
  • Взрыв на Позняках - последние новости из места
  • Взрыв на Позняках - последние новости из места
Всю ночь разбирали завалы — последние новости из места взрыва на Позняках / 4 фотографии

Спасатели укрепили конструкции дома, чтобы он не развалился.

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К проведению работ привлечено более 460 человек и 70 ед. техники.

Взрыв на Позняках

21 июня в Дарницком районе города Киева произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным взорвалась газовоздушная смесь.

Уничтожены квартиры с четвертого по восьмой этаж. Всего пострадало 40 квартир.

Жителей дома эвакуировали и разместили в интернате на Харьковском шоссе. Еще часть людей забрали родственники и друзья.

В полиции рассматривают несколько версий — от взрывного устройства до протекания газовой трубы.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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