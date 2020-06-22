Взрыв на Позняках - последние новости из места

По состоянию на утро 22 июня известно о пяти пострадавших в результате взрыва на Позняках.
Погибли три человека, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.
Сейчас работают психологи, которые оказывают экстренную помощь эвакуированным жителям.
Спасатели укрепили конструкции дома, чтобы он не развалился.
Читайте: Из-под завалов дома на Позняках вытащили тело третьей жертвы
К проведению работ привлечено более 460 человек и 70 ед. техники.
Взрыв на Позняках
21 июня в Дарницком районе города Киева произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным взорвалась газовоздушная смесь.
Уничтожены квартиры с четвертого по восьмой этаж. Всего пострадало 40 квартир.
Жителей дома эвакуировали и разместили в интернате на Харьковском шоссе. Еще часть людей забрали родственники и друзья.
В полиции рассматривают несколько версий — от взрывного устройства до протекания газовой трубы.