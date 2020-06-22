Минкульт запустит проект медиаграмотности — Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики в нынешнем году начнет разговор о медиаграмотности.

Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Это может звучать страшно, но это очень важная история, которая позволит, по крайней мере на уровне потребителя, начинать отличать фейки от фактов, и начать мыслить критически.

Ведь, чтобы мы не делали, как бы ни воевали, если мы сами не сможем потреблять тот продукт, который со всех сторон на нас лезет, ничто нас не защитит от потребления этого продукта, — сказал он.

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Фейки по заданию России

В апреле Служба безопасности Украины прекратила деятельность девушки-блогера, которая по заданию России в соцсетях размещала публикации с пропагандой сепаратизма и фейки об Украине.

Жертвами дезинформации, которую распространяла задержанная киевлянка, стали несколько десятков тысяч человек, которые следили за блогером в сети.

СБУ открыла против злоумышленницы дело по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.