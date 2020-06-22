Мінкульт запустить проект медіаграмотності – Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики нинішнього року розпочне розмову про медіаграмотність.

Про це заявив голова відомства Олександр Ткаченко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Це може звучати страшно, але це дуже важлива історія, яка дозволить, принаймні на рівні споживача, починати відрізняти фейки від фактів, та почати мислити критично.

Адже, щоб ми не робили, як би не воювали, якщо ми самі не зможемо споживати той продукт, який з усіх боків на нас лізе, ніщо нас не захистить від споживання цього продукту, – сказав він.

Читайте: Ткаченко пояснив, як регулюватиме ЗМІ законопроект про медіа

Фейки за завданням Росії

У квітні Служба безпеки України припинила діяльність дівчини-блогера, яка за завданням Росії у соцмережах розміщувала публікації з пропагандою сепаратизму та фейками про Україну.

Жертвами дезинформації, яку поширювала затримана киянка, стали кілька десятків тисяч осіб, які слідкували за блогером у мережі.

СБУ відкрила проти зловмисниці справу за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.