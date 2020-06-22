На Донбассе двое украинских военных получили ранения

В зоне проведения ООС за минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевики обстреляли позиции украинских военных неподалеку Крымского, Железного, Шумов, Новотошковского, Авдеевки, Старогнатовки и Бердянского.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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С начала текущих суток зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня. Еще один украинский защитник получил ранение.

Серьезные обстрелы на Донбассе фиксируют еще с 19 июня. Тогда враг 14 раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще один был ранен.

В воскресенье, 21 июня, в зоне проведения ООС зафиксировали 28 обстрелов, в результате чего трое украинских военных получили ранения.

Источник: Штаб ООС