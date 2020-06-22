На Донбасі двоє українських військових отримали поранення

У зоні проведення ООС за минулу добу бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

Противник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Бойовики обстріляли позиції українських військових неподалік Кримського, Залізного, Шумів, Новотошківського, Авдіївки, Старогнатівки та Бердянського.

В результаті обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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Від початку поточної доби зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню. Ще один український захисник отримав поранення.

Серйозні обстріли на Донбасі фіксують ще з 19 червня. Тоді ворог 14 разів порушив режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще один був поранений.

У неділю, 21 червня, в зоні проведення ООС зафіксували 28 обстрілів, в результаті чого троє українських військових отримали поранення.

Джерело: Штаб ООС