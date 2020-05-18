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Факты / Украина

Украинцы считают Кучму лучшим президентом страны в истории – опрос

20% украинцев считают Леонида Кучму лучшим президентом среди всех президентов независимой Украины.

Такие результаты опроса обнародовала социологическая группа Рейтинг.

16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% — Петр Порошенко, 9% — Виктор Янукович и только 6% — Виктор Ющенко.

В то же время 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% — затруднились ответить.

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Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко — жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука – люди старше.

Кстати, украинцы оценили год президентства Зеленского и назвали его главные успехи в должности.

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