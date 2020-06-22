Половина українців – 50,1% не шкодують про розпад СРСР, а 33,5% – шкодують.

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), серед громадян України, які голосували за Володимира Зеленського 52,7% не шкодують, що Радянський союз розпався, 28,7% – шкодують.

Найбільша кількість виборців жалкують про те, що не живуть в СРСР, сердь тих, хто голосував за кандидата на пост президента від фракції Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка (81,5% шкодують, 9,7% не шкодують).

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Найменше шкодують з числа тих, хто голосував за п’ятого президента Петра Порошенка – 3,8% шкодують, 88,2 – немає.

Виборці Юлії Тимошенко, лідера Батьківщини, поділилися на однакову кількість. 39,3% людей шкодують про розпад СРСР, а 38,9% не шкодують.

53,6% виборців Слуги народу не шкодують, що Радянський союз розпався, 28,4% – шкодують. 83,2% виборців ОПЗЖ шкодують, 93,9% виборців Європейська солідарність не шкодують.

Окрім того, більшість виборців партій Голос, Сила і честь, партія Шарія не шкодують про те, що СРСР розпався.

За регіонами відсотки розподілилися так:

Захід – 69% не шкодують, 15 – шкодують;

Центр – 51% не шкодують, 32% – шкодують,

Південь – 41,5% шкодують, 35% – ні;

Схід – 49% шкодують, 39% – ні.

Також 34,7% людей вважають, що Україна, перебуваючи у складі СРСР, більше придбала, ніж втратила. У 2013 році цей показник становив 47,6%.

Про шкоду Радянського Союзу нині говорять 27,9% респондентів.

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З Заходу на Схід зросла кількість людей, які вважають, що перебування в СРСР принесло Україні більше користі – з 18,9% на Заході до 52,1% на Донбасі.

Таке опитування було проведено з 24 по 31 травня методом САТІ (телефонні інтерв’ю з використання комп’ютера). Брали участь респонденти від 18 років, і загалом було проведено 2 тис. інтерв’ю. Також опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях – Крим, певні райони Донецької та Луганської областей.

Джерело: КМІС