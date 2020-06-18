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Факты / Украина

Путин отреагировал на заявление Зеленского о заговоре СССР и фашистской Германии

Президент РФ Владимир Путин считает, что заявление коллеги Владимира Зеленского о заговоре тоталитарного режима СССР и фашистской Германии будет иметь негативное влияние на отношения Украины и России.

— Отрицательно (повлияет. – Ред.). Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского. — Ред.) ничего в этом хорошего нет, — сказал Путин в интервью, фрагмент которого показали РосСМИ.

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Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу в январе обвинил Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны.

По его словам, тоталитарный режим СССР и фашистская Германия пошли на преступный заговор.

— Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертельный маховик Холокоста, — сказал Зеленский на праздновании 75-летия освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау.

Фото: Kremlin.ru

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