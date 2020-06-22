Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон О высшем образовании, чтобы упростить вступительную кампанию для абитуриентов с оккупированных территорий.

Изменения в закон предусматривают, что абитуриенты из этих территорий смогут вступать в УВО без внешнего независимого оценивания и будут иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным списком, как это происходит сейчас.

— Это — часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования, — сказал Владимир Зеленский.

Также студенты из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в университетах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Сейчас такая норма действует только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

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В этом году ВНО стало добровольным и его будут сдавать только желающие получить высшее образование. Депутат от Слуги народа Роман Грищук отметил, что этот закон нужен для того, чтобы на треть сократить количество лиц, которые будут сдавать ВНО.

Ученикам выставят те оценки в аттестаты, которые они получили в течения обучения в школе. Для этого нужно написать соответствующее заявление, которое будет рассматривать педагогический совет. Дедлайн написания заявления — 25 июня.