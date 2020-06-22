Володимир Зеленський ініціює внесення змін до закону Про вищу освіту, аби спростити вступну кампанію для абітурієнтів з окупованих територій.

Зміни до закону передбачають, що вступники з цих територій матимуть змогу вступати до ЗВО без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.

– Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти, – сказав Володимир Зеленський.

Також студенти з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в університетах безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.

Наразі така норма діє тільки для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

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Цьогоріч ЗНО стало добровільним і його складатимуть лише охочі отримати вищу освіту. Депутат від Слуги народу Роман Грищук наголосив, що цей закон потрібний для того, щоб на третину скоротити кількість осіб, які складатимуть ЗНО.

Учням виставлять ті оцінки в атестати, які вони отримали упродовж навчання у школі. Для цього потрібно написати відповідну заяву, яку розглядатиме педагогічна рада. Дедлайн подання заяви- 25 червня.