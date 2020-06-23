Ослабление карантина: 14 областей не готовы

По состоянию на 23 июня 14 областей Украины не отвечают противоэпидемичным требованиям для смягчения карантина.

В этот список вошли Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Эти области не могут перейти к следующему этапу адаптивного карантина.

Читайте: Это подвиг: Степанов о работе врачей в условиях пандемии коронавируса

В Закарпатской и Черновицкой областях загруженность мест в больницах составляет больше 50%, что не соответствует норме. Также к этому показателю уже приближается Волынская область и Киев.

Несмотря на рост заболеваемости главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине не планируют усиливать карантин.

На протяжении последних двух недель количество больных в Украине существенно увеличилось. Ежедневно Минздрав фиксирует около 800 новых случаев. За последние сутки прирост составил 833 пациента.

По состоянию на 23 июня в стране уже 38 074 случаев коронавируса.