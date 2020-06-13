В Украине не планируют ужесточать карантин. Несмотря на то, что последние три дня в стране фиксируют рекордные показатели по количеству инфицированных.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что пока нет острой необходимости возвращаться к жестоким ограничениям всей стране, так как в Украине действует адаптивный карантин. Это значит, что ужесточать карантинные меры могут местные власти.

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Однако, он добавил, что стратегия жесткого карантина в начале пандемии была правильной, о чем свидетельствуют низкие показатели заболеваемости.

Также Ляшко рассказал, что вспышка вируса в Украине последние три дня, не связанна с увеличением количества тестирований. Причина – игнорирование карантина.

По словам Ляшко, субъекты хозяйствования не придерживаются противоэпидемических норм.

— Каждый шестой объект, который проверяется инспекторами на соблюдение противоэпидемических норм, имеет те или иные нарушения в своем заведении, — отметил главные санитарный врач страны.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировано 30 506 случаев заражения коронавирусом,за последние сутки инфекцию обнаружили у 753 человек.

12 июня прирост больных сутки составил 683 человека, а 11 июня обнаружили 689 пациентов с Covid-19.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост распространения коронавируса тем, что в Украине смогли “устранить очереди” во время исследования тестов.