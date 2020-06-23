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Факти / Україна

14 областей не відповідають вимогам для пом’якшення карантину

Станом на 23 червня 14 областей України не відповідають протиепідемічним вимогам для пом’якшення карантину.

До цього списку увійшли Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Ці області не можуть перейти до наступного етапу адаптивного карантину.

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У Закарпатській та Чернівецькій областях завантаженість місць у лікарнях становить більше 50%, що не відповідає нормі. Також до цього показника вже наближається Волинська область і Київ.

Пом'якшення карантину: 14 областей не готові

Незважаючи на зростання захворюваності головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що в Україні не планують посилювати карантин.

Протягом останніх двох тижнів кількість хворих в Україні істотно збільшилася. Щодня МОЗ фіксує близько 800 нових випадків. За останню добу приріст склав 833 пацієнта.

Станом на 23 червня в країні вже 38 074 випадків коронавірусу.

Джерело: МОЗ

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