Пом'якшення карантину: 14 областей не готові

Станом на 23 червня 14 областей України не відповідають протиепідемічним вимогам для пом’якшення карантину.

До цього списку увійшли Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Ці області не можуть перейти до наступного етапу адаптивного карантину.

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У Закарпатській та Чернівецькій областях завантаженість місць у лікарнях становить більше 50%, що не відповідає нормі. Також до цього показника вже наближається Волинська область і Київ.

Незважаючи на зростання захворюваності головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що в Україні не планують посилювати карантин.

Протягом останніх двох тижнів кількість хворих в Україні істотно збільшилася. Щодня МОЗ фіксує близько 800 нових випадків. За останню добу приріст склав 833 пацієнта.

Станом на 23 червня в країні вже 38 074 випадків коронавірусу.