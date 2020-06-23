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Факти / Україна

У Чернівцях готують масштабну евакуацію через паводок

Мешканців Чернівецької області попереджають про можливі значні підтоплення будинків. Зокрема, у зоні ризику перебуває кілька десятків вулиць Чернівців у чотирьох мікрорайонах міста.

Список небезпечних вулиць та районів оприлюднив мер Чернівців Олексій Каспрук.

Міський голова закликав жителів цих районів підготувати необхідні речі, документи, цінності, ліки та мінімально необхідні харчі.

– Про одержану інформацію повідомте сусідів, надайте допомогу людям похилого віку та хворим, виходьте на підвищені місця. За будь-яких обставин не панікуйте та будьте організованими! – написав він.

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У разі підтоплення міський голова просить мешканців відключити газ, електроенергію, перекрити воду, зачинити вікна, двері та взяти з собою підготовлені речі.

Негода в Україні 

Станом на 23 червня через негоду в Україні найскладніша ситуація утворилась у 12 районах Івано-Франківської області.

Також сильно постраждали Вижницький та Путильський райони Чернівецької області, Стрийський район Львівської області.

Фото: ДСНС

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