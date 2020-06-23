Вы — засранцы: Зеленский обратился к водителям перегруженных фур

Президент Владимир Зеленский обратился к владельцам и водителям фур, грузовиков, которые превышают весовую норму провоза багажа, и попросил их не портить украинские дороги.

Президент отметил, что страна тратит на ремонт 1 км дорог $1 млн.

— Мы здесь делаем большое производство — как все построить, как все успеть до конца года, где взять деньги. И уже строим, уже много дорог построили… А им все равно, у них своя жизнь, — сказал Зеленский в своем видеообращении.

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Президент перечислил меры, которые действуют в стране для контроля за соблюдением норм багажа владельцами и водителями фур — сотрудничество с СБУ, Нацполицией, Госавтоинспекцией, организация пунктов контроля на дорогах.

Но они не будут действенными, пока водители будут думать только о своей выгоде, а не о сохранении дорог, считает глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский подписался на группу в социальной сети, где водители предупреждают друг друга о пунктах контроля. Он попросил их не портить дороги и не мешать делать Украину лучше.

— Развеселили вы меня, развеселили всех. Вы, ребята, засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее для страны сделать. Помогать вы не можете, не способны, хотя бы не мешайте, — подвел итог президент Украины.

В 2020 году в Украине продолжается ремонт дорог.

Его не останавливают даже во время карантина, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, ремонт дорог в Украине прекращать нельзя, ведь это локомотив украинской экономики.