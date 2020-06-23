Ви – засранці: Зеленський звернувся до водіїв перевантажених фур

Президент Володимир Зеленський звернувся до власників та водіїв фур, грузових автомобілів, які перевищують вагову норму перевезення багажу, та попросив їх не псувати українські дороги.

Президент відзначив, що країна витрачає на ремонт 1 км доріг $1 млн.

– Ми тут робимо велике виробництво – як все побудувати, як все встигнути до кінця року, де взяти гроші. І вже будуємо, вже багато доріг побудували… А їм все одно, у них своє життя, – заявив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Читайте: Ямковий ремонт доріг повинен піти у минуле – Зеленський

В Україні продовжується ремонт доріг.

Його не зупиняють навіть під час карантину, повідомив глава уряду Денис Шмигаль.