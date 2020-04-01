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Факты / Украина / Общество

В Украине не остановят ремонт дорог на время карантина — Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не прекращается ремонт дорог.

— В этот период системных вызовов мы продолжаем программу Большое строительство. Ремонт дорог нельзя прекращать. Это локомотив нашей экономики.  Мы создаем условия для инвестиций в украинские дороги около 19 млрд грн. Этого хватит, чтобы восстановить более 100 дорог местного и государственного значения, — заявил Шмыгаль.

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По его словам, это консолидированное решение правительства, депутатов и президента Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабинет министров предоставит кредитные гарантии на сумму 19,3 млрд грн Укравтодору.

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