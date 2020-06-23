Взрыв на Позняках: названы суммы компенсаций для пострадавших

В Дарницкой районной администрации чиновники собрали жителей пострадавшего дома, который взорвался на Позняках в Киеве. На встречу позволяли прийти только жителям шестого подъезда, который взорвался.

Для соблюдения хоть каких-то карантинных мероприятий от одной квартиры пропускали только одного представителя, и это должен был быть кто-то из собственников жилья. А вот арендаторов на встречу не пропускали, люди в отчаянии спрашивали что им делать.

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В актовом зале собралось более 50 человек. Перед встречей выступила активистка из пострадавшего дома Марина.

Она сообщила, инициаторами встречи с председателем Дарницкого района Ярославом Лагутой были сами жители. Марина призвала выслушать чиновников, их предложения относительно дальнейших действий. А дальше, здесь присутствуют некоторые адвокаты, уже с ними без прессы все обсудить.

Руководитель района Ярослав Лагута заявил, что пострадавшие получат 50 тыс. грн материальной помощи на квартиру. 70 тыс. грн получат люди, пострадавшие от взрыва, а 100 тыс. грн. получат семьи, потерявшие близких во время обвала дома.

На месте ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве спасатели нашли тело пятого погибшего.

Последняя жертва взрыва — мужчина, 1976 года рождения. Его опознал сосед. Погибшего достали из-под завалов 23 июня в 3.30.