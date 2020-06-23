Вибух на Позняках: Укрзалізниця надасть постраждалим по 100-500 тис. грн

Внаслідок вибуху будинку на Позняках у Києві загинуло двоє співробітників АТ Укрзалізниця та двоє членів сімей залізничників.

Виконувач обов’язків голови правління Іван Юрик повідомив, що компанія компенсує витрати на оренду житла та надасть фінансову допомогу сім’ям своїх співробітників, які постраждали через вибух у Києві.

За інформацією Укрзалізниці, у зруйнованому під’їзді багатоповерхівки на Позняках проживали 40 залізничників та членів їхніх сімей в 11 квартирах. Більшість із них – працівники локомотивних депо станцій Київ-Пасажирський та Дарниця.

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Також зазначається, що компанія надала 11 особам для тимчасового проживання кімнати відпочинку у сервісному центрі станції Київ-Пас.

Правління Укрзалізниці розглядатиме надання одноразової фінансової допомоги постраждалим співробітникам у розмірі від 100 до 500 тис. грн.

Окрім того, регіональна філія Південно-Західна залізниця візьме на себе витрати з організації поховань загиблих працівників.

Наразі рятувальники закінчили розбір завалів будинку на Позняках, де стався вибух. Загалом працівники рятувальної служби дістали тіла п’ятьох людей.

До роботи було залучено 223 людини та 44 одиниці техніки. Сам вибух стався 21 червня на вулиці Соломії Крушельницької близько 10.00. Внаслідок чого було зруйновано міжповерхове перекриття 4, 5, 6, 7 та 8 поверхів. А сам будинок на 40 квартир відновленню не підлягає.