С чего следует начинать реформу транспортной инфраструктуры — Карасев

Обеспечение безопасности на дорогах — главное в реформировании транспортной инфраструктуры. Автодороги необходимо не только строить, но и поддерживать в надлежащем состоянии.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев на своей странице в Facebook. По его словам, постоянно восстанавливать разрушенное невозможно, потому что тогда программа Большая стройка может не реализоваться.

40% фур ездят перегруженными и не боятся наказаний и штрафов. А это влияет на разрушение дорог, отмечает Карасев. Министерство инфраструктуры пытается изменить подход к габаритно-весовому контролю. Владислав Криклий призывает ориентироваться на европейские страны, где действует система работы инспекции дорожного транспорта. Политолог поддерживает такую ​​инициативу министерства.

— Государственная служба Украины по безопасности на транспорте должна работать эффективно и бескомпромиссно. То, как министру пытаются помешать и сколько критики на него выливается в последнее время, говорит только об одном — коррупционеры начали волноваться. Разговоры о ликвидации службы должны только мотивировать профильное ведомство работать в том же направлении, — отметил Карасев.

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Для реализации реформы, по мнению политолога, нужно сделать габаритно-весовой контроль круглосуточным, увеличить количество инспекторов на дорогах, минимизировать влияние человеческого фактора и внедрить центр обработки данных. А также запустить автофиксацию правонарушений, установить комплексы Weigh-in-Motion, обновить передвижные устройства для взвешивания, которые остались в наследство.

— Все эти действия в комплексе помогут побороть коррупцию, сохранить дороги и самое главное — уменьшить количество ДТП, — уверен Карасев.

К слову, в Киеве скоро появится единый электронный билет для пользования метрополитеном и железной дорогой, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Фото: Слово і діло