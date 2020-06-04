Реформа железнодорожного транспорта под угрозой — Карасев

Президент Украины ожидает, что реформа украинской железной дороги заработает с июля, а депутаты уже полгода не рассматривают законопроект о железнодорожном транспорте Украины в комитете. Об этом написал украинский политолог Вадим Карасев на своей странице в Facebook.

— Уже полгода нардепы в комитете не могут рассмотреть проект закона о железнодорожном транспорте, а президент ждет изменений в украинской железной дороге уже с июля. Это будет невозможно, если документ наконец-то не рассмотрят. Тогда реформа не сработает и не запустится, — отметил Карасев.

По его словам, законопроект сможет изменить неэффективное функционирование украинской железной дороги и сделать ее европейской. Для бизнеса создадут равные условия, а для пассажиров — качественные услуги.

Министр инфраструктуры, со своей стороны, отмечает, одно из обязательств Украины перед ЕС — чтобы в железнодорожной инфраструктуре мог оперировать любой перевозчик — как частный, так и государственный.

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Чтобы это реализовать, в министерстве уже работает комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги.

— На законопроект уже в течение двух лет ждет и бизнес. Такой эксперимент на отдельных небольших участках позволит протестировать систему привлечения частных операторов, — добавил политолог и призвал депутатов как можно быстрее поддержать закон о железнодорожном транспорте.

К слову, после окончания карантина и возобновления работы общественного транспорта в Украине не повысят цены на проезд в поездах. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге.