З чого варто починати реформу транспортної інфраструктури – Карасьов

Забезпечення безпеки на дорогах — головне в реформуванні транспортної інфраструктури. Автошляхи необхідно не лише будувати, а й підтримувати в належному стані.

Про це заявив політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці в Facebook. За його словами, постійно відновлювати зруйноване неможливо, бо тоді програма Велике будівництво може не реалізуватися.

40% фур їздять перевантаженими та не бояться покарань і штрафів. А це впливає на руйнування доріг, зазначає Карасьов. Міністерство інфраструктури намагається змінити підхід до габаритно-вагового контролю. Владислав Криклій закликає орієнтуватися на європейські країни, де діє система роботи інспекції дорожнього транспорту. Політолог підтримує таку ініціативу міністерства.

– Державна служба України з безпеки на транспорті має працювати ефективно та безкомпромісно. Те, як міністру намагаються завадити і скільки критики на нього виливається останнім часом, говорить тільки про одне — корупціонери почали хвилюватися. Розмови про ліквідацію Укртрансбезпеки мають лише мотивувати профільне відомство працювати в тому ж напрямі, – зазначив Карасьов.

Читайте: Реформа залізничного транспорту під загрозою – Карасьов

Для реалізації реформи, на думку політолога, потрібно зробити габаритно-ваговий контроль цілодобовим, збільшити кількість інспекторів на дорогах, мінімізувати вплив людського фактору та впровадити центр обробки даних. А також запустити автофіксацію правопорушень, встановити комплекси Weigh-in-Motion, оновити пересувні пристрої для зважування, які залишилися в спадок.

– Усі ці дії в комплексі допоможуть побороти корупцію, зберегти дороги та найголовніше – зменшити кількість ДТП, – впевнений Карасьов.

До слова, у Києві незабаром з’явиться єдиний електронний квиток для користування метрополітеном та залізницею, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Фото: Слово і діло