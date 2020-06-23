За кого готовы голосовать украинцы на выборах в Раду — рейтинг партий

Если бы в ближайшие дни проходили выборы в Верховную Раду, то в парламент прошли бы четыре партии.

На сегодня уверенно барьер в 5% преодолевают Слуга народа (30,5%), Оппозиционная платформа — За жизнь (18,6%), Европейская солидарность (12%), Батькивщина (9,7%).

Таковы результаты социологического исследования, проведенного Центром социального мониторинга.

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Партии Сила и честь и Гражданская позиция набрали бы соответственно 4,3% и 4,2% голосов избирателей. За Свободу и Радикальную партию Олега Ляшко готовы были проголосовать по 3,2% опрошенных. Поддержать политсилы Голос и Партию Шария могли бы 2,1% избирателей.

Испортить бюллетень готовы 4,1% респондентов, не голосовали бы 9,5%, не смогли ответить 14,4%.

В ходе социологического исследования в течение 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Статистическая погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

В начале июня похожий опрос проводила социологическая компания RTS. По его результатам, лидерами среди избирателей были те же четыре партии — Слуга народа, Оппозиционная платформа — За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина.