За кого готові голосувати українці на виборах в Раду – рейтинг партій

Якби у найближчі дні відбувалися вибори до Верховної Ради, то в парламент пройшли б чотири партії.

На сьогодні впевнено бар’єр у 5% долають Слуга народу (30,5%), Опозиційна платформа – За життя (18,6 %), Європейська солідарність (12%), Батьківщина (9,7%).

Такі результати соціологічного дослідження, проведеного центром Соціального моніторингу.

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Партії Сила і честь і Громадянська позиція набрали б відповідно 4,3% і 4,2% голосів виборців. За Свободу і Радикальну партію Олега Ляшка готові були проголосувати по 3,2% опитаних. Підтримати політсили Голос і Партію Шарія могли б 2,1% виборців.

Зіпсувати бюлетень готові 4,1% респондентів, не голосували б 9,5%, не змогли відповісти 14,4%.

Під час соціологічного дослідження протягом 10-19 червня 2020 року методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента було опитано 3 037 осіб у всіх регіонах України, крім окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму.

Статистична похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

На початку червня схоже опитування проводила соціологічна компанія RTS. За його результатами, лідерами серед виборців були тіж чотири партії – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина.