Фракция Слуга народа в Верховной Раде в который раз оказалась в центре скандала. Ее нардеп, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова оконфузилась заявлением о детях безработных.

Постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин осудила антисоциальную и антигуманную позицию нардепа и обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с открытым письмом, требуя отозать ее с должности главы комитета.

Для аргументации ФПУ опубликовало видеозапись, датированную в сети 29 мая, где Третьякова говорит, что в семьях безработных, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети “очень низкого качества”.

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По ее мнению, они вырастают и тоже “садятся на государственные средства”.

А для борьбы с безработицей такой метод как стерилизация женщин нардеп считает хоть и жестким, но вполне приемлемым.

Сама Третьякова несколько часов назад на своей странице в соцсети выложила первоисточник скандального видео. Однако на комментарии не реагирует.

— А чем вы измеряете “качество” детей? — спросил один из пользователей, но ему пока отвечают только другие комментаторы.

Заява ФПУ

Продай собаку – заплати за газ

Последний резонансный скандал округ Слуги народа был в феврале 2020 года. Тогда народный депутат Евгений Брагар во время эфира на канале 112 Украина дал совет пенсионерке, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг.

Сначала он предложил женщине оформить субсидию. Но она уже была оформлена и ее не хватало.

Тогда Брагар посоветовал продать, например, собаку, если она элитной породы, и заплатить за коммуналку.

Источник: ФПУ

Фото: Галина Третьякова