Фракція Слуга народу у Верховній Раді вкотре опинилася в центрі скандалу. Її нардеп, голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова осоромилася заявою про дітей безробітних.

Постійна комісія Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків засудила антисоціальну і антигуманну позицію нардепа і звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з відкритим листом, вимагаючи відкликати її з посади голови комітету.

Для аргументації ФПУ опублікувало відеозапис, датований у мережі 29 травня, де Третьякова каже, що у сім’ях безробітних, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти “дуже низької якості”.

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На її думку, вони виростають і теж “сідають за державні кошти”.

А для боротьби з безробіттям такий метод як стерилізація нардеп вважає хоч і жорстким, але цілком прийнятним.

Сама Третьякова кілька годин тому на своїй сторінці у соцмережі виклала першоджерело скандального відео. Проте на коментарі не реагує.

– А чим ви вимірюєте “якість” дітей? – запитав один із користувачів, але йому відповідають лише інші коментатори.

Заява ФПУ

Продай собаку – заплати за газ

Останній резонансний скандал довкола Слуги народу був у лютому 2020 року. Тоді народний депутат Євген Брагар під час ефіру на каналі 112 Україна дав пораду пенсіонерці, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комунальних послуг.

Спочатку він запропонував жінці оформити субсидію. Але вона вже була оформлена і її не вистачало.

Тоді Брагар порадив продати, наприклад, собаку, якщо вона елітної породи, і заплатити за комуналку.

Джерело: ФПУ

Фото: Галина Третьякова