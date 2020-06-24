С 1 июля в Украине увеличится максимальный размер пособия по безработице до 8 788 грн в месяц. Все потому, что возрастет прожиточный минимум.

Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 102 грн, а с 1 июля — 2 197 грн.

Поскольку максимальная помощь по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние шесть месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то ее сумма составляет 8 408 грн.

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А вот размер минимальной помощи останется без изменений. Сейчас это 1 тыс. грн, которую получают люди без учета заработной платы и страхового стажа.

Из-за карантина в Украине, по экспертным оценкам, более миллиона украинцев потеряли работу. Более 200 тыс. человек обратились в центры занятости и сейчас получают выплаты.

Кроме персональной помощи на время карантина парламент утвердил помощь для тех, кто потерял работу частично. Ее получает работодатель и распределяет между сотрудниками. Максимальный размер компенсации по частичной безработице — 4,7 тыс. грн в месяц.