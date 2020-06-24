З 1 липня в Україні збільшиться максимальний розмір допомоги з безробіття до 8 788 грн за місяць. Все через те, що зросте прожитковий мінімум.

Наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 102 грн, а з 1 липня – 2 197 грн.

Оскільки максимальна допомога з безробіття вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні шість місяців роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткові мінімуми, то її сума становить 8 408 грн.

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А от розмір мінімальної допомоги залишиться без змін. Наразі це 1 тис. грн, яку отримують люди без урахування заробітної плати та страхового стажу.

Через карантин в Україні, за експертними оцінками, понад мільйон українців втратили роботу. Більше 200 тис. осіб звернулися в центри зайнятості і зараз отримують виплати.

Крім персональної допомоги на час карантину парламент затвердив допомогу для тих, хто втратив роботу частково. Її отримує роботодавець і розподіляє між співробітниками. Максимальний розмір компенсації з часткового безробіття – 4,7 тис. грн на місяць.