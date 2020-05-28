В Украине из-за коронавируса прогнозируют увеличение уровня безработицы до 11,5%.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на конференции.

По его словам, из-за коронавируса в Украине уровень безработицы во втором квартале может достичь пика. Это 11,5% против 8,2% прошлого года.

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Также он отмечает, что со смягчением карантина, которое началось в мая, также во второй половине года на спад пойдет уровень безработицы, однако, он все же ожидается существенно выше, чем в прошлом году.

Из-за увольнения украинцев ситуация с трудоустройством ухудшилась, что также показало, что легкого решения проблемы трудовой миграции не будет.

— Часть украинцев, работающих за рубежом, даже не возвращались домой при введении карантина, поскольку их, в частности пугала перспектива поиска работы в Украине, — говорит Смолий.

Также он отмечает, что сейчас многие начали снова уезжать за рубеж в поиске работы.

Напомним, Кабмин готовит программу выхода Украины из экономического кризиса после пандемии коронавируса.