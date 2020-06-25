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Факти / Україна / Суспільство

Коли відкриють дитячі табори в Києві

У департаменті молоді та спорту КМДА розповіли, коли відкриють дитячі табори в Києві – це відбудеться не раніше 31 липня.

– На період дії карантину, до 31 липня 2020 року, забороняється діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, – йдеться у повідомленні.

У Києві розташовано 8 дитячих таборів, і 7 з них готові відновити свою роботу після завершення карантину.

Коли відкриють дитячі табори в Києві - ДАТА

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Якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, відкриються табори Артек, Хвиля, Сокіл, Антей, Лідер, Лісовий та Пуща-Водиця.

– Табір Жовтень, що входить до ДП Клінічний санаторій Жовтень, відкриватися в 2020 році не буде, – зазначила заступниця директорки департаменту Людмила Панченко.

Також в КМДА попередили про майбутні перевірки таборів на готовність прийняти дітей з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ.

Тим часом головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що дитячі табори цього влітку відкривати не варто.

За його словами, в такий період року діти найбільше схильні до інфекційних кишкових захворювань.

Госпіталізовувати хворих дітей в інфекційні стаціонари, де нині є хворі на коронавірус – наражати їх на подвійну небезпеку.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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