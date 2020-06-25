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Факты / Украина

Наводнение в Западной Украине: для ликвидации последствий выделили 754 млн грн

Правительство выделило 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после наводнений.

Такое решение принял Кабмин во время заседания 25 июня.

Распределение денег между областями и ведомствами в этих регионах:

  • Ивано-Франковская область — 480 млн грн;
  • Черновицкая область — 30 млн грн;
  • Закарпатская область — 30 млн грн;
  • Львовская область — 10 млн грн;
  • Государственное агентство водных ресурсов Украины — 92 млн грн;
  • Государственное агентство лесных ресурсов Украины — 30 млн грн;
  • Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям — 41 млн;
  • Национальная гвардия — 22 млн;
  • Национальная полиция — 19 млн.

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Таким образом все расходы на ликвидацию последствий составят 754 млн грн.

Наводнение в Западной Украине, которое вызвали интенсивные осадки с 22 по 24 июня 2020 года, унесло жизни троих людей.

285 населенных пунктов были сильно подтоплены и пострадали от воды.

Осадки прошли в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Только в Ивано-Франковской области сумма ущерба составляет около 400 млн грн.

Фото: ГСЧС

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