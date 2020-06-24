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Факты / Украина / Политика

Мы теряем людей и деньги: Зеленский призвал разработать план по противодействию паводкам

Президент Владимир Зеленский призвал главу правительства Дениса Шмыгаля разработать системное решение для ликвидации последствий подтоплений и паводков в Украине.

— Ежегодно Украина тратит 500-800 млн грн для ликвидации последствий погодных катаклизмов. В этом году, видимо, будет более миллиарда гривен, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что к такой программе обязательно нужно привлечь иностранный опыт, а не ежегодно терять людей и деньги.

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Непогода в Украине: Зеленский призвал разработать план противодействия

Денис Шмыгаль доложил, что объемы затопления населенных пунктов на западе Украины уже превысили масштабы непогоды 2008 года.

Всего в регионе непогода повредила 429,7 км автодорог и 130 мостов. Пострадавшие села отрезаны от электроэнергия и водоснабжение.

Премьер-министр отметил, что в Ивано-Франковскую область за время непогоды доставлены почти 3 т гуманитарной помощи.

Непогода в западных областях

По состоянию на 24 июня подтопленными остаются 187 населенных пунктов и 4976 домов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Для контроля за ликвидацией последствий стихии в Прикарпатье вылетели премьер-министр Денис Шмыгаль, главы ГСЧС и МВД — Николай Чечеткин и Арсен Аваков.

В понедельник, 23 июня, спасатели предупреждали о возможном повышении уровня воды в реке Тиса на Закарпатье, однако пока ситуация остается под контролем.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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