Уряд виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.

Таке рішення ухвалив Кабмін під час засідання 25 червня.

Розподіл грошей між областями і відомствами в цих регіонах:

Івано-Франківська область – 480 млн грн;

Чернівецька область – 30 млн грн;

Закарпатська область – 30 млн грн;

Львівська область – 10 млн грн;

Державне агентство водних ресурсів України – 92 млн грн;

Державне агентство лісових ресурсів України – 30 млн грн;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій – 41 млн;

Національна гвардія – 22 млн;

Національна поліція – 19 млн.

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Таким чином всі витрати на ліквідацію наслідків складуть 754 млн грн.

Повінь у Західній Україні, яка спричинила інтенсивні опади з 22 по 24 червня 2020 року, забрала життя трьох людей.

285 населених пунктів були сильно підтоплені і постраждали від води.

Опади пройшли в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Лише в Івано-Франківській області сума збитку становить близько 400 млн грн.