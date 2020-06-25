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Факти / Україна

Повінь у Західній Україні: для ліквідації наслідків виділили 754 млн грн

Уряд виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.

Таке рішення ухвалив Кабмін під час засідання 25 червня.

Розподіл грошей між областями і відомствами в цих регіонах:

  • Івано-Франківська область – 480 млн грн;
  • Чернівецька область – 30 млн грн;
  • Закарпатська область – 30 млн грн;
  • Львівська область – 10 млн грн;
  • Державне агентство водних ресурсів України – 92 млн грн;
  • Державне агентство лісових ресурсів України – 30 млн грн;
  • Державна служба України з надзвичайних ситуацій – 41 млн;
  • Національна гвардія – 22 млн;
  • Національна поліція – 19 млн.

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Таким чином всі витрати на ліквідацію наслідків складуть 754 млн грн.

Повінь у Західній Україні, яка спричинила інтенсивні опади з 22 по 24 червня 2020 року, забрала життя трьох людей.

285 населених пунктів були сильно підтоплені і постраждали від води.

Опади пройшли в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Лише в Івано-Франківській області сума збитку становить близько 400 млн грн.

Фото: ДСНС

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