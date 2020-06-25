Уряд виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.
Таке рішення ухвалив Кабмін під час засідання 25 червня.
Розподіл грошей між областями і відомствами в цих регіонах:
- Івано-Франківська область – 480 млн грн;
- Чернівецька область – 30 млн грн;
- Закарпатська область – 30 млн грн;
- Львівська область – 10 млн грн;
- Державне агентство водних ресурсів України – 92 млн грн;
- Державне агентство лісових ресурсів України – 30 млн грн;
- Державна служба України з надзвичайних ситуацій – 41 млн;
- Національна гвардія – 22 млн;
- Національна поліція – 19 млн.
Читайте: Ми втрачаємо людей і гроші: Зеленський закликав розробити план з протидії паводкам
Таким чином всі витрати на ліквідацію наслідків складуть 754 млн грн.
Повінь у Західній Україні, яка спричинила інтенсивні опади з 22 по 24 червня 2020 року, забрала життя трьох людей.
285 населених пунктів були сильно підтоплені і постраждали від води.
Опади пройшли в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.
Лише в Івано-Франківській області сума збитку становить близько 400 млн грн.